Пушков считает, что "украинской мечте" не суждено сбыться

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-23T09:17:00+03:00

Киев всегда выживал за чужой счет, но в таком случае народу почти ничего не достается

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Надеждам киевских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться. Такое заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее высказывание заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко.

Политик сказал, что Евросоюз и НАТО являются для незалежной такими партнерами, без которых она просто "не выживет".

"Украина всегда выживала за чей-то счёт, например, за наш. А теперь хочет выживать за счёт ЕС", - прокомментировал сказанное сенатор.

Пушков предрек крах «украинской мечты»

При этом он выразил уверенность в том, что много денег Украине не дадут, поэтому "выживать будет плоховато" - "элитке" средств хватит, а вот народу ничего не достанется.

"За чужой счёт жить хорошо не выйдет. Не осуществится "украинская мечта", - написал Пушков в своем Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что Евросоюз довольно неохотно оказывает финансовую поддержку Киеву, поскольку деньги расходуются нецелевым образом. Сама же Украина неоднократно заявляла о курсе на членство в ЕС и НАТО и даже закрепила его в конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU