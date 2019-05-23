На Украине вступил в силу указ о роспуске Верховной Рады

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-23T09:51:05+03:00

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На Украине вступил в силу указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов. Документ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

Поводом для роспуска стало отсутствие парламентской коалиции сроком более 30 дней.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский объявил о таком решении сразу после своей инаугурации 20 мая, а уже на следующий день соответствующий указ был обнародован на сайте президента. Также была озвучена дата проведения досрочных парламентских выборов. Они должны состояться 21 июля 2019 года.

Решение о роспуске Рады поддержали более 70% украинцев, однако сами парламентарии заявили о намерении обжаловать указ главы государства в Конституционном суде, поскольку он якобы "грубо нарушает" основной закон страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU