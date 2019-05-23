2019-05-23T10:08:24+03:00
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух учеников начальной школы

Летом 2018 года мужчина напал на детей, находясь в отчаянии от того, что не может найти работу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина около года планировал совершение преступленияМужчина около года планировал совершение преступленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Народный суд города Шанхая приговорил к смертной казни 29-летнего гражданина Китая по фамилии Хуан, который летом прошлого года зарезал двоих учеников начальной школы.

Сайт kp.ru писал о том, что преступление было совершено 28 июня 2018-го. Хуан приобрел нож в одном из супермаркетов, а потом напал с ним на детей и женщину у ворот Международной начальной школы иностранных языков в районе Сюйхуэй.

Очевидцы уверяют, что, нанося удары, мужчина целился в шею. Двое ребят от полученных травм погибли на месте. Женщина и еще один ребенок были ранены, но смогли выжить. Сам нападавший позже объяснил, что решился на такой поступок, поскольку давно не мог найти работу и таким способом решил отомстить обществу.

Следователи выяснили, что осужденный на протяжении года активно интересовался учебными заведениями и неоднократно делал фотографии детских садов и школ. Судебно-психологическая экспертиза выявила у мужчины шизофрению, но поскольку он совершил преступление преднамеренно и стал опасен для общества, его было решено казнить, передает The Paper.

ИСТОЧНИК KP.RU

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