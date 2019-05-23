Тиллерсон заявил, что Путин лучше Трампа подготовился к их первой встрече

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-23T10:24:28+03:00

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Президент России Владимир Путин гораздо лучше американского лидера Дональда Трампа подготовился к их первой встрече, которая состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G-20 в Гамбурге. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Выступая на закрытых слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, он заявил, что Путин поставил президента Соединенных Штатов в довольно невыгодное положение. Так, например, в Белом доме рассчитывали, что встреча будет довольно короткой, но она переросла в полноценные переговоры по проблемам мирового масштаба и заняла целых два часа.

"Мы провели много времени в разговоре о том, как Путин использовал каждую возможность, чтобы добиться того, чего он хотел. Расхождение в подготовке привело к неравным условиям", - рассказал источник The Washington Post в законодательном собрании.

Сайт kp.ru писал о том, что в Кремле допускают проведение очередной встречи Путина и Трампа на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии, однако конкретных договоренностей пока нет. Американцы не проявляли инициативу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/660404" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Трампа началась в президентском дворце в Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU