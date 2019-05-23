Рейс из Китая в Москву задержали на две суток

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-23T10:27:05+03:00

Несколько российских туристов вот уже два дня ждут сообщения о вылете в отелях на острове Хайнань

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Российские туристы оказались в ловушке на острове-курорте Хайнань в Китае. Они должны были вылететь в Москву еще 22 мая, но до сих пор самолет не может подняться в небо.

Что именно стало причиной такой длительной задержки рейса пока не ясно. Представители туроператора не спешат вдаваться в подробности, перевозчик - авиакомпании iFly тоже отмалчивается.

Один из пассажиров рейса F7 9854 по имени Антон рассказал, что они должны были отправиться домой еще во вторник. В назначенный час всех выселили и люди ждали автобус, но он так и не приехал. Сначала всех попросили подождать, а потом и вовсе расселили обратно по номерам. Никакой информации не сообщают, попросили всех подходить за новостями 24 мая утром.

- Уже двое суток будет и никакой информации конкретно не предоставляется, — рассказал Пятому каналу российский турист.

Ранее сайт kp.ru писал, что 28 апреля, сразу два российских самолета проверили на наличие виз в транзитной зоне главного аэропорт Гуанчжоу в Китайской Народной Республике. Несмотря на то, что летели туристы лишь с пересадкой и не планировали покидать транзитную зону их попросили оформить местные визы. Вот только получили их далеко не все. Чтобы отправить россиян домой потребовалось вмешательство дипломатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710498" frameborder="0"></iframe> Рейс из Китая в Москву задержали на два дня.ИСТОЧНИК: 5-tv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU