Треть россиян считают, что Лазарева засудили на Евровидении

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-23T11:08:46+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил, как наши соотечественники смотрели Евровидение и болели за Сергея Лазарева. Выяснилось, что интерес к конкурсу у россиян немного упал. Если три года назад за финалом наблюдали 38% телезрителей, то в этом только 22.

При этом у многих возникли вопросы к судейству. Зрительское голосование считают более объективным больше половины опрошенных (52%). Cудьям доверяют только 21% респондентов.

"По вопросу объективности итоговых оценок российского исполнителя мнение наших сограждан неоднозначно: 25% считают судейство честным, 37% - нет. Чаще всего о справедливости оценок говорит молодежь" - отмечается в исследовании ВЦИОМ.

Только четверть опрошенных посчитали, что оценки нашему певцу выставили честно

Напомним, по результатам конкурса Сергей лазарев снова взял бронзу. Из-за отстранения от голосования белорусского жюри баллы пересчитали, но наш исполнитель остался на третьем месте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

ИСТОЧНИК KP.RU