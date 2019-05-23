2019-05-23T11:08:46+03:00
Звезды

Треть россиян считают, что Лазарева засудили на Евровидении

Четверть думают, что судейство было честным
Григорий ЛЕОРДА
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Сергей Лазарев в финале исполнил песню "Крик".Сергей Лазарев в финале исполнил песню "Крик".Фото: REUTERS
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Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил, как наши соотечественники смотрели Евровидение и болели за Сергея Лазарева. Выяснилось, что интерес к конкурсу у россиян немного упал. Если три года назад за финалом наблюдали 38% телезрителей, то в этом только 22.

При этом у многих возникли вопросы к судейству. Зрительское голосование считают более объективным больше половины опрошенных (52%). Cудьям доверяют только 21% респондентов.

"По вопросу объективности итоговых оценок российского исполнителя мнение наших сограждан неоднозначно: 25% считают судейство честным, 37% - нет. Чаще всего о справедливости оценок говорит молодежь" - отмечается в исследовании ВЦИОМ.

Только четверть опрошенных посчитали, что оценки нашему певцу выставили честно

Только четверть опрошенных посчитали, что оценки нашему певцу выставили честно

Напомним, по результатам конкурса Сергей лазарев снова взял бронзу. Из-за отстранения от голосования белорусского жюри баллы пересчитали, но наш исполнитель остался на третьем месте.

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Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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