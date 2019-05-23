2019-05-23T11:50:15+03:00
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых российских наследников

На первом месте оказался сын крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Юсуф Алекперов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На первом месте в рейтинге Forbes Юсуф АлекперовНа первом месте в рейтинге Forbes Юсуф АлекперовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Журнал Forbes составил рейтинг детей российских миллиардеров, которые могут рассчитывать на самое большое наследство.

В расчет брали 103 олигархов с совокупным состоянием 440 миллиардов долларов. Общее число их детей составляет 304 человека. В список самых богатых наследников вошли лишь 48 человек.

Первую строчку занял единственный сын крупнейшего акционера "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова 29-летний Юсуф. Ему достанется 21,8 миллиарда долларов. На втором месте расположились дети председателя правления газовой компании "НОВАТЭК" Леонида Михельсона. На двоих они получат 24,4 миллиарда долларов - по 12,2 млн каждый.

Замыкают тройку богатейших наследников Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины, отец которых является владельцем Новолипецкого металлургического комбината и холдинга Universal Cargo Logistics Holding. Каждому из них достанется примерно по 7,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее этот журнал назвал также 200 богатейших граждан России. Первое место занял Леонид Михельсон, второе - Владимир Лисин, а на третьем расположился Вагит Алекперов.

Российский Forbes назвал имена самых богатых наследников страны

Российский Forbes назвал имена самых богатых наследников страны

ИСТОЧНИК KP.RU

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