Пять россиян остаются в больнице после ДТП с туристическим автобусом в Италии

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-23T11:29:35+03:00

После аварии с туристическим автобусом в Италии пять россиян остаются в больнице Фото: REUTERS

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Пять россиян остаются в больницах после аварии, которая произошла 22 мая с туристическим автобусом в Италии. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

- По состоянию на 09:00 (10:00 по московскому времени) 23 мая в больницах Сиены остаются пять граждан Российской Федерации. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Вечером 22 мая медицинские учреждения покинули 14 россиян, врачи сочли возможным отпустить их в отели. Дипломаты находятся в постоянном контакте с туристами и помогают им во всех вопросах, сообщает телеканал «360».

Одна россиянка погибла в аварии – это 40 женщина. Пока причины происшествия не установлены. Не исключено, что водитель не справился с управлением на дороге из-за погодных условий, накануне был сильный дождь.

В итоге автобус с туристами, который двигался из Монтекатини в Сиену улетел в кювет и перевернулся. Высвободить всех пассажиров смогли только после приезда пожарных.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU