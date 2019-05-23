В Союзе ветеранов прокомментировали выпуск памятной монеты США к 75-летню победы в ВОВ

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-23T11:58:09+03:00

В мире все старательнее забывают, что победу над фашизмом одержал, в первую очередь, именно Советский Союз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все больше людей сходится во мнении, что американцы хотят присвоить себе победу

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В будущем году мир отменит 75-летие с момента победы во Второй мировой войне. К этому знаменательному событию готовятся заранее, например в США выпустили памятную монету на которой изображены флаги победителей: американский, британский и французский. Почему-то флага СССР не оказалось.Производитель Bradford Exchange» предлагает вспомнить «всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня».

В Российском Союзе ветеранов видели данный сувенир и с горечью отмечают, что американцы продолжают попытки украсть у нас победу.

-Эта подлая политика, руководство Америки продолжает нагнетать истерию вокруг Советского Союза, а сегодня вокруг России, пытаются понизить нашу роль на всех направлениях. Они даже хотят отобрать у нас нашу победу! Это не их победа. В свое время руководители Англии и Америки признавали, что Советский Союз внес решающий вклад в борьбу. Никакими медалями это не отобрать, - комментирует ИА НСН председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU