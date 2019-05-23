2019-05-23T12:05:06+03:00
В мире

В США предложили запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Речь идет не только о содержащей табак продукции, но и о вейпах, в которых присутствует никотин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 годаВ США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Сенат Конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу сигарет и другой содержащей никотин продукции лицам, не достигшим 21 года.

Авторами инициативы выступили лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн. Они предлагают повысить допустимый возраст покупателей табачных изделий с 18 до 21 года.

Ожидается, что это позволит сократить использование табачных изделий, в том числе электронных сигарет, в которых присутствует никотин. Сенаторов серьезно обеспокоил тот факт, что популярность вейпов среди подростков столь стремительно возросла.

"Мы в эпицентре национальной эпидемии. Молодежный вейпинг — это кризис здравоохранения", - цитирует Fox News Макконела.

Тем временем в России также борются с пристрастием граждан к курению. Сайт kp.ru писал о том, что ранее комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья одобрила законопроект о запрете использования в общественных местах вейпов, кальянов и других устройств для нагревания табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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