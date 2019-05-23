В США предложили запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
В Сенат Конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу сигарет и другой содержащей никотин продукции лицам, не достигшим 21 года.
Авторами инициативы выступили лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн. Они предлагают повысить допустимый возраст покупателей табачных изделий с 18 до 21 года.
Ожидается, что это позволит сократить использование табачных изделий, в том числе электронных сигарет, в которых присутствует никотин. Сенаторов серьезно обеспокоил тот факт, что популярность вейпов среди подростков столь стремительно возросла.
"Мы в эпицентре национальной эпидемии. Молодежный вейпинг — это кризис здравоохранения", - цитирует Fox News Макконела.
Тем временем в России также борются с пристрастием граждан к курению. Сайт kp.ru писал о том, что ранее комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья одобрила законопроект о запрете использования в общественных местах вейпов, кальянов и других устройств для нагревания табака.
ИСТОЧНИК KP.RU