2019-05-23T12:09:06+03:00
В мире

Panasonic продолжит работу с Huawei

В японской компании опровергли слухи о прекращении сотрудничества из-за американских санкций
Григорий ЛЕОРДА
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В Panasonic готовы продолжать сотрудничество с Huawei.В Panasonic готовы продолжать сотрудничество с Huawei.Фото: REUTERS
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Panasonic не разрывала отношения с Huawei. Японская компания опровергла новости о прекращении поставок товаров и услуг в связи с санкциями США.

«Мы продолжим предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic», — сообщается на сайте компании.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Исходя из этого Министерство торговли внесло Huawei и связанные с ней компании в свой «черный список».

После этого от сотрудничества с компанией сообщил американский электронный гигант Google. Такое же решение приняла британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных телефонов. Ее сотрудникам сказали разорвать все действующие контакты с Huawei, а также прекратить оказание технической поддержки и свернуть все невыполненные обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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