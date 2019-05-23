Panasonic продолжит работу с Huawei

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-23T12:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Panasonic не разрывала отношения с Huawei. Японская компания опровергла новости о прекращении поставок товаров и услуг в связи с санкциями США.

«Мы продолжим предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic», — сообщается на сайте компании.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Исходя из этого Министерство торговли внесло Huawei и связанные с ней компании в свой «черный список».

После этого от сотрудничества с компанией сообщил американский электронный гигант Google. Такое же решение приняла британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных телефонов. Ее сотрудникам сказали разорвать все действующие контакты с Huawei, а также прекратить оказание технической поддержки и свернуть все невыполненные обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU