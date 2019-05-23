МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-23T12:27:56+03:00

Безопасность школ у МВД сейчас на первом месте. Фото: Ирина КАЗАНИНА

Стандартных мер для предотвращения насилия в школах уже не хватает

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Чтобы обезопасить образовательный процесс в школах нужно ввести должность замдиректора по безопасности. Такое мнение высказал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов на форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор" в Красноярске.

С его слов, у детей последнее время возрос интерес к school shooting, которое пропагандирует насилие в школах. Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.

"Стандартных мер безопасности, таких как установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранного предприятия, уже недостаточно. Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах заместителя директора по безопасности образовательного процесса", - приводит слова Морозова ТАСС.

Сайт kp.ru писал о поручении президента страны Владимира Путина. Он потребовал обеспечить безопасность школ.

ИСТОЧНИК KP.RU