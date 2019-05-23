2019-05-23T12:28:17+03:00
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Шесть видов животных оказались под угрозой исчезновения в России

Экологи и государство работают над увеличением численности таких особей, однако сохранять биологическое разнообразие становится все труднее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животныхWWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животныхФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр и пресноводная рыба калуга находятся под угрозой исчезновения в России. Такие данные распространила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В организации сообщили, что отдельные виды, ранее находившие на грани вымирания, удалось спасти. Так, например, популяция амурских тигров с 40-х годов XX века увеличилась с 50 до 580 особей.

"Благодаря 25-летней совместной работе экологических общественных организаций и государства, в нашей стране удалось сохранить местообитания и увеличить численность ряда видов животных, в том числе и редких", – сказал директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрия Горшкова.

При этом он подчеркнул, что сохранять биологическое разнообразие и поддерживать целостность экосистем становится все сложнее. Главными причинами этого является освоение нетронутых территорий, браконьерство, противоречивость природоохранного законодательства и недостаточное финансирование, передает WWF.

Сайт kp.ru писал о том, что всего за 40 лет на Земле вымерло 60% популяций диких животных. Наиболее серьезный ущерб нанесен обитателям тропических лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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