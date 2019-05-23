2019-05-23T12:31:58+03:00
Общество

6887 героев: Поклонники посчитали, сколько персонажей погибли в «Игре престолов»

Газета The Washington Post составила рейтинг самых кровожадных героев сериала [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В борьбе за Железный трон было убито 6887 персонажейВ борьбе за Железный трон было убито 6887 персонажейФото: кадр из фильма
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В ходе борьбы за Железный трон в течение 8 сезонов «Игры престолов» показали смерть 6887 героев. Соответствующие данные предоставила газета The Washington Post.

В список погибших героев, подсчитанных американским изданием, входят как люди, так и животные, а также и восставшие из мертвых вихты

Как выяснила The Washington Post самым кровожадным из героев саги был дракон Дрогон, сжегший 1426 персонажей. За ним в рейтинге следует Арья Старк, убившая 1278 героев сериала, следом - дракон Рейгар с 273 убийств. Также отличились Серсея Ланнистер и Джон Сноу, от рук которых пострадало 199 и 112 персонажей соответственно.

Напомним, в мае закончился последний сезон сериала «Игра престолов». Однако многие фанаты не хотят расставаться со своей любимой сагой, поэтому была создана петиция с требованием переснять последний сезон. Документ, опубликованный на сайте change.org, уже подписали более миллиона человек.

Мобильный Джорджа Мартина.Вышла последняя серия «Игры престолов». А вот чем закончатся книги? Мы пофантазировали на эту тему, «заглянув» в мобильный Джорджа Р.Р. Мартина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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