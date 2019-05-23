2019-05-23T12:54:32+03:00
Общество

Кремль: строительство храма в Екатеринбурге – вопрос местных властей

Ранее 74% екатеринбуржцев выступили против постройки собора на месте городского сквера [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В акциях в защиту сквера от застройки участвовали тысячи человек.В акциях в защиту сквера от застройки участвовали тысячи человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кремль не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, это прерогатива местных властей. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что «местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями»

«В целом подобные ситуации - прерогатива местных властей, и мы видим, что они работают», - сказал представитель Кремля, добавив, что «местные власти пытаются разобраться. А с другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить».

Как сообщал ранее сайт kp.ru опрос ВЦИОМ показал, что 74% екатеринбуржцев выступает против строительства собора на выбранном властями месте. После этого губернатор Свердловской области заявил, что вопрос с сооружением церкви у Театра драмы. В администрации президента заявили, что местные власти о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали.

Напомним, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера в центре города. После предложения Путина провести опрос среди местных жителей, 17 мая, было принято решение приостановить строительство храма и спросить мнение горожан.

Встреча Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины.В мэрии работает наш корреспондент

ИСТОЧНИК KP.RU

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