Боевики в Сирии нарушили режим перемирия более 10 раз за сутки
Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии 11 случаев нарушения режима перемирия в зонах деэскалации. Об этом говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ. В свою очередь турецкие наблюдатели зафиксировали лишь девять инцидентов.
По данным российских военных, случаи стрельбы произошли в провинциях Латакия и Хама, пишет сайт телеканала «Звезда».
В министерстве обороны уточнили, что в минувшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел три гуманитарные акции. Помощь была оказана жителям провинций Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хама. В рамках этих операций мирному населению были выданы продовольственные наборы и средства первой необходимости, пишет «Федеральное агентство новостей».
Отметим, что ранее в Идлибской зоне деэскалации боевики нанесли удары по 12 провинциям, обстреляв несколько крупных населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU