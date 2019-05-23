2019-05-23T13:13:58+03:00
Политика

Боевики в Сирии нарушили режим перемирия более 10 раз за сутки

Стрельба произошла в провинциях Латакия и Хама
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии боевики снова нарушили режим перемирияВ Сирии боевики снова нарушили режим перемирияФото: Александр КОЦ
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Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии 11 случаев нарушения режима перемирия в зонах деэскалации. Об этом говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ. В свою очередь турецкие наблюдатели зафиксировали лишь девять инцидентов.

По данным российских военных, случаи стрельбы произошли в провинциях Латакия и Хама, пишет сайт телеканала «Звезда».

В министерстве обороны уточнили, что в минувшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел три гуманитарные акции. Помощь была оказана жителям провинций Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хама. В рамках этих операций мирному населению были выданы продовольственные наборы и средства первой необходимости, пишет «Федеральное агентство новостей».

Отметим, что ранее в Идлибской зоне деэскалации боевики нанесли удары по 12 провинциям, обстреляв несколько крупных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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