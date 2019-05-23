2019-05-23T13:16:02+03:00
Общество

В "Яндексе" признали наличие прямой конкуренции с телевидением

Спрос на персонализированный контект продолжает расти, и многие зрители уходят в интернет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спрос на персонализированный контент растетСпрос на персонализированный контент растетФото: Анастасия Осипова
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Сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, пожалуй, впервые признал наличии прямой конкуренции с телевидением в сфере производства и демонстрации контента - сериалов и шоу.

"Видеосмотрение раньше было только в телевизоре, но теперь быстро переходит в интернет. И пользователи сами определяют, что смотрят, это кардинально меняет рынок производства контента - потому что спрос на персонализированный контент резко растет", - сказал гендиректор в ходе конференции.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее руководство "Яндекса" вернуло должность управляющего директора группы компаний и назначило на нее Тиграна Худавердяна, который до настоящего момента руководитель объедением онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. В марте 2019 года он дал интервью "Комсомольской правде".

ИСТОЧНИК KP.RU

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