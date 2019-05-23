ЦИК Украины: Избирательный процесс в Раду стартует с 24 мая
Избирательный процесс на досрочных выборах в Верховную раду Украины стартует с субботу, 24 мая, на следующий день после опубликования указа президента о досрочных выборах, согласно украинскому законодательству. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии незалежной, отметив, что ведомство готово к досрочным выборам 21 июля
«ЦИК уверяет, что он готов и способен совершать установленные законом функции относительно проведения внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года», - сказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. А в минувшую среду, 22 мая, депутаты отказались рассматривать внесенный главой незалежной законопроект об изменения в избирательную систему страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU