2019-05-23T13:37:36+03:00
Политика

ЦИК Украины: Избирательный процесс в Раду стартует с 24 мая

В Центральном избирательной комиссии незалежной заявили, что готовы к досрочным выборам 21 июля [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦИК Украины: Избирательный процесс в Раду стартует с 24 маяЦИК Украины: Избирательный процесс в Раду стартует с 24 маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Избирательный процесс на досрочных выборах в Верховную раду Украины стартует с субботу, 24 мая, на следующий день после опубликования указа президента о досрочных выборах, согласно украинскому законодательству. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии незалежной, отметив, что ведомство готово к досрочным выборам 21 июля

«ЦИК уверяет, что он готов и способен совершать установленные законом функции относительно проведения внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года», - сказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. А в минувшую среду, 22 мая, депутаты отказались рассматривать внесенный главой незалежной законопроект об изменения в избирательную систему страны.

Верховная Рада: распустить нельзя помиловать .

ИСТОЧНИК KP.RU

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