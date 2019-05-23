2019-05-23T13:49:55+03:00
Общество

В Совфеде раскритиковали памятную монету к 75-летию окончания ВОВ, выпущенную в США

Сенатор назвал данный факт «провокацией и игнорированием здравого смысла»
Елена АКИМОВА
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Значение СССР в Великой Отечественной войне пытаются сильно преуменьшить. ФОТО: Евгений ХАЛДЕЙЗначение СССР в Великой Отечественной войне пытаются сильно преуменьшить. ФОТО: Евгений ХАЛДЕЙ
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В США появились в продаже памятные монеты, выпущенные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На оборотной стороне нанесены флаги стран-победителей и памятные события тех лет. Флага СССР или России не оказалось. Этот факт в Совете федерации называют «крупной политической провокацией».

- Когда Жуков принимал капитуляцию Германии от фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, там присутствовали генералы США, Великобритании и Франции. После оформления всех документов Кейтель спросил: «А что, эти нас тоже победили?» и указал на французского, английского и американского военачальников. Это достоверный факт, который известен многим, кто действительно интересуется историей войны. С точки зрения истории, нравственности, союзнических отношений – это недопустимо. Поступок американцев- это крупнейшая провокация и игнорирование здравого смысла, - комментирует ФАН сенатор Франц Клинцевич.

Парламентарий отметил, что отпускать подобную ситуацию нельзя, о ней стоит говорить на всех площадках и донести до мирового сообщества.

В Российском Союзе ветеранов отметили, что данный поступок не что иное, как попытки "украсть победу" в ВОВ у нашей страны.

В США выпустили памятную монету к 75-летию победы ВОВ, но СССР там не оказалось Фото: СОЦСЕТИ

В США выпустили памятную монету к 75-летию победы ВОВ, но СССР там не оказалосьФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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