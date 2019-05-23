В Совфеде раскритиковали памятную монету к 75-летию окончания ВОВ, выпущенную в США

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-23T13:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В США появились в продаже памятные монеты, выпущенные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На оборотной стороне нанесены флаги стран-победителей и памятные события тех лет. Флага СССР или России не оказалось. Этот факт в Совете федерации называют «крупной политической провокацией».

- Когда Жуков принимал капитуляцию Германии от фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, там присутствовали генералы США, Великобритании и Франции. После оформления всех документов Кейтель спросил: «А что, эти нас тоже победили?» и указал на французского, английского и американского военачальников. Это достоверный факт, который известен многим, кто действительно интересуется историей войны. С точки зрения истории, нравственности, союзнических отношений – это недопустимо. Поступок американцев- это крупнейшая провокация и игнорирование здравого смысла, - комментирует ФАН сенатор Франц Клинцевич.

Парламентарий отметил, что отпускать подобную ситуацию нельзя, о ней стоит говорить на всех площадках и донести до мирового сообщества.

В Российском Союзе ветеранов отметили, что данный поступок не что иное, как попытки "украсть победу" в ВОВ у нашей страны.

В США выпустили памятную монету к 75-летию победы ВОВ, но СССР там не оказалосьФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Америка вычеркнула Россию из числа победителей во Второй мировой войне

На Западе все меньше иллюзий - кто победил во Второй мировой: конечно США, Англия и немного Франция. С западной бесцеремонностью это вопрос был решен давным-давно. Только нам об этом не говорили - ждали, когда мы сообразим сами (подробности)

Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы

В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU