2019-05-23T13:56:42+03:00
Политика

При обыске в квартире Абызова нашли наркотики

По факту обнаружения наркотиков дома у экс-министра возбуждено уголовное дело [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мосгорсуд признал законным заключение под стражу экс-министра по делам «Открытого правительства» / ТАССМосгорсуд признал законным заключение под стражу экс-министра по делам «Открытого правительства» / ТАСС
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В квартире экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызов, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов, следствие нашло наркотики, по данному факту возбужденно уголовное дело. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Нами было получено заключение химической экспертизы. В квартире, принадлежащей Абызову, было обнаружено наркотическое вещество», - сказали в Следственном комитете.

Адвокат Абызова заявил, что отпечатков пальцев экс-министра нет на найденном в квартире пакетике с наркотиками, поэтому «неизвестно, как у него оказался в квартире пакетик с наркотиками».

Напомним, экс-министру и пяти его подельникам предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе средств за рубеж. 17 мая Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство с требованием продлить арест Абызова на два месяца. Рассмотрение вопроса о продлении состоится в четверг, 23 мая.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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