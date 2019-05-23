2019-05-23T14:13:06+03:00
Политика

Казахстан заявил об отсутствии проблем для поставки нефти в Белоруссию

Ранее посол Белоруссии в Казахстане провел переговоры с отраслевым ведомством по вопросам поставки нефтепродуктов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Казахстан заявил об отсутствие проблем для поставки нефти в БелорусcиюКазахстан заявил об отсутствие проблем для поставки нефти в БелорусcиюФото: REUTERS
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После интенсивных переговоров по вопросам поставки нефти из Казахстана в Белоруссию Нур-Султан не видит никак проблем в поставках нефтепродуктов в республику. Соответствующее заявление сделал посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев.

«Буквально вчера посол Белоруссии в Казахстане Ничкасов провёл очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет», - сказал Ертысбаев, отметив, что у Казахстана «нефти и нефтепродуктов предостаточно».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не имели возможности обсудить планы Минска по поставкам нефти из Казахстана. Однако представитель Кремля сообщил, что на полях саммита Евразийского экономического союза в Казахстане, лидеры двух стран могут затронуть данный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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