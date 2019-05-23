Володин предложил отменить визы между Вьетнамом и Россией

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-23T14:58:43+03:00

Спикер Госдумы заявил, что российская сторона должна в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для вьетнамских туристов

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Отношение между Россией и Вьетнамом вышли на тот уровень, когда вопрос об отмене виз между странами. Соответствующие заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром республики Нгуен Суан Фуком, предложившего развивать туристические возможности между странами.

«Заслуживает внимания ваше предложение о безвизовом въезде. Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение», — сказал Володин, отметив, что с российской стороны было бы правильно «этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения соответствующим ведомствам».

Володин также заметил, что «Вьетнам входит в устойчивую десятку стран, которые россияне выбирают для отдыха».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что Вьетнам действительно одним из самых привлекательных направлений для российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU