2019-05-23T14:58:43+03:00
Политика

Володин предложил отменить визы между Вьетнамом и Россией

Спикер Госдумы заявил, что российская сторона должна в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для вьетнамских туристов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вячеслав Володин.Вячеслав Володин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Отношение между Россией и Вьетнамом вышли на тот уровень, когда вопрос об отмене виз между странами. Соответствующие заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром республики Нгуен Суан Фуком, предложившего развивать туристические возможности между странами.

«Заслуживает внимания ваше предложение о безвизовом въезде. Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение», — сказал Володин, отметив, что с российской стороны было бы правильно «этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения соответствующим ведомствам».

Володин также заметил, что «Вьетнам входит в устойчивую десятку стран, которые россияне выбирают для отдыха».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что Вьетнам действительно одним из самых привлекательных направлений для российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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