На севере Китая установилась аномальная жара

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-23T14:54:19+03:00

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Аномальная жара установилась в северных районах Китая на этой неделе. Метеорологи указывают на то, что температура значительно поднялась гораздо раньше обычного срока.

Так, на севере и северо-востоке республики столбики термометров будут держаться в районе 37 градусов. А в Пекине, провинциях Хэбэй, Хэнань и Шаньдун с четверга по субботу может быть зафиксирована отметка в 40 градусов.

Сотрудник Метеорологического центра КНР Чэнь Тао считает, что аномальная жара затронет лишь отдельные регионы и довольно быстро спадет, однако угроза для сельского хозяйства и лесов существует.

"Майская жара может негативно сказаться на росте пшеницы. Также есть угроза возникновения лесных пожаров", - цитирует синоптика газета China Daily.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Роспотребнадзоре дали несколько полезных советов относительно того, как справиться с жарой. Ни для кого не секрет, что высокая температура воздуха может негативно сказываться на самочувствии людей.

ИСТОЧНИК KP.RU