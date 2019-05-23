2019-05-23T14:54:19+03:00
В мире

На севере Китая установилась аномальная жара

Метеорологи считают, что в отдельных районах температура поднимется выше 40 градусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Столбики термометров могут поднять до 40 градусов теплаСтолбики термометров могут поднять до 40 градусов теплаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Аномальная жара установилась в северных районах Китая на этой неделе. Метеорологи указывают на то, что температура значительно поднялась гораздо раньше обычного срока.

Так, на севере и северо-востоке республики столбики термометров будут держаться в районе 37 градусов. А в Пекине, провинциях Хэбэй, Хэнань и Шаньдун с четверга по субботу может быть зафиксирована отметка в 40 градусов.

Сотрудник Метеорологического центра КНР Чэнь Тао считает, что аномальная жара затронет лишь отдельные регионы и довольно быстро спадет, однако угроза для сельского хозяйства и лесов существует.

"Майская жара может негативно сказаться на росте пшеницы. Также есть угроза возникновения лесных пожаров", - цитирует синоптика газета China Daily.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Роспотребнадзоре дали несколько полезных советов относительно того, как справиться с жарой. Ни для кого не секрет, что высокая температура воздуха может негативно сказываться на самочувствии людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дерматологи нашли новый способ защитить мужчин от рака
Лавров пригласил главу белорусского МИДа на разговор
Зеленский заявил, что проведет опрос по поводу формата переговоров с Россией
Более 50 процентов москвичей предпочитают использовать виртуальные площадки вместо реальных магазинов
Депутат Рады передал в генпрокуратуру Украины документ, где фигурирует Манафорт
Госдума обязала делать фотофиксацию при ТО автомобилей
Выпавшая в окно свидетельница по делу Кокорина и Мамаева вернулась в Россию
Песков: идея Минтруда реорганизовать ПФР – идеологически новая история
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Зеленский сообщил, что не намерен проводить переговоры с Москвой
Литва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕ
Володин предложил отменить визы между Вьетнамом и Россией
Санкции США против Huawei в компании посчитали опасным прецедентом
Американский суд зарегистрировал иск «ПриватБанка» против Коломойского