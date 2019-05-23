Зеленский сообщил, что не намерен проводить переговоры с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналистов о желание вести переговоры с Россией. Об этом глава незалежной сообщил в четверг, 23 мая, перед началом своего выступления на форуме «IFORUM – 2019» в Киеве.
«Нет», - ответил Зеленский журналистам Общественного телевидения на вопрос о том, будут ли переговоры с российской стороной.
Зеленский публично назвал Россию агрессором.
Таким ответом Зеленский противоречит сам себе, поскольку до этого он сообщал о планах обсуждения вопроса переговоров с Россией.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент незалежной заявил о планах провести в стране общенациональный референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Москвой и формате переговоров. Накануне, экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что он «неприятно удивлен» такими намерениями и назвал их «капитуляцией» перед российской стороной.
Зеленский обратился к Донбассу.
ИСТОЧНИК KP.RU