2019-05-23T15:37:36+03:00
Политика

Зеленский сообщил, что не намерен проводить переговоры с Москвой

Ране украинский президент завилял о том, что он планирует провести общенациональный референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Россией [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Зеленский сообщил об отсутствии намерений проводить переговоры с МосквойЗеленский сообщил об отсутствии намерений проводить переговоры с МосквойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналистов о желание вести переговоры с Россией. Об этом глава незалежной сообщил в четверг, 23 мая, перед началом своего выступления на форуме «IFORUM – 2019» в Киеве.

«Нет», - ответил Зеленский журналистам Общественного телевидения на вопрос о том, будут ли переговоры с российской стороной.

Зеленский публично назвал Россию агрессором.

Таким ответом Зеленский противоречит сам себе, поскольку до этого он сообщал о планах обсуждения вопроса переговоров с Россией.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент незалежной заявил о планах провести в стране общенациональный референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Москвой и формате переговоров. Накануне, экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что он «неприятно удивлен» такими намерениями и назвал их «капитуляцией» перед российской стороной.

Зеленский обратился к Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дерматологи нашли новый способ защитить мужчин от рака
Лавров пригласил главу белорусского МИДа на разговор
Зеленский заявил, что проведет опрос по поводу формата переговоров с Россией
Более 50 процентов москвичей предпочитают использовать виртуальные площадки вместо реальных магазинов
Депутат Рады передал в генпрокуратуру Украины документ, где фигурирует Манафорт
Госдума обязала делать фотофиксацию при ТО автомобилей
Выпавшая в окно свидетельница по делу Кокорина и Мамаева вернулась в Россию
Песков: идея Минтруда реорганизовать ПФР – идеологически новая история
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Литва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕ
Володин предложил отменить визы между Вьетнамом и Россией
На севере Китая установилась аномальная жара
Санкции США против Huawei в компании посчитали опасным прецедентом
Американский суд зарегистрировал иск «ПриватБанка» против Коломойского