Зеленский сообщил, что не намерен проводить переговоры с Москвой

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-23T15:37:36+03:00

Ране украинский президент завилял о том, что он планирует провести общенациональный референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Россией [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналистов о желание вести переговоры с Россией. Об этом глава незалежной сообщил в четверг, 23 мая, перед началом своего выступления на форуме «IFORUM – 2019» в Киеве.

«Нет», - ответил Зеленский журналистам Общественного телевидения на вопрос о том, будут ли переговоры с российской стороной.

Зеленский публично назвал Россию агрессором.

Таким ответом Зеленский противоречит сам себе, поскольку до этого он сообщал о планах обсуждения вопроса переговоров с Россией.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент незалежной заявил о планах провести в стране общенациональный референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Москвой и формате переговоров. Накануне, экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что он «неприятно удивлен» такими намерениями и назвал их «капитуляцией» перед российской стороной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708490" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU