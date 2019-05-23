Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников. Об этом сообщил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.
"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе президента, они уже наработаны и будут поданы в Верховную раду", - сказал Стефанчук украинскому агентству УНН.
К такому выводу команда Зеленского пришла после голосования по предложенным президентом поправкам в среду. Тогда депутаты отказались рассматривать закон о снижении проходного барьера в парламент с 5 до 3%, а также переход на пропорциональную систему выборов.
"Для нас это пример того, что Верховная рада остается просто недоговороспособной. Президент делает из этого выводы", - сказал Стефанчук.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU