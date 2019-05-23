Песков: идея Минтруда реорганизовать ПФР – идеологически новая история

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-23T15:35:54+03:00

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Идея Министерства труда изменить организационно-правовую Пенсионного фонда России, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медицинского страхования является рабочей инициативой, поэтому обращаться за пояснениями необходимо в кабмин. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что идея ведомства является идеологически новой.

«Это идеологически новая история, поэтому я рекомендую обращаться за разъяснениями в кабинет министров», - прокомментировал Песков публикацию РБК об инициативе Минтруда преобразовать ПФР, добавив, что «это рабочая инициатива, и поэтому объяснения должны идти от авторов этой инициативы».

Кстати, как сообщал ранее сайт kp.ru, в январе этого года в руководстве Пенсионного фонда России начались кадровые чистки. С деятельностью ведомства начал разбираться Следственный комитет страны.

ИСТОЧНИК KP.RU