2019-05-23T16:18:05+03:00
В мире

Депутат Рады передал в генпрокуратуру Украины документ, где фигурирует Манафорт

Сергей Лещенко заявил, что Виктор Янукович перевел $750 тысяч на имя бывшего главы предвыборного штата Дональда Трампа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат Рады передал в генпрокуратуру Украины документ, где фигурирует МанафортДепутат Рады передал в генпрокуратуру Украины документ, где фигурирует МанафортФото: REUTERS
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Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко передал в Генпрокуратуру Украины документы "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Выяснилось, что в некоторых из них фигурирует бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Лещенко также заявил, что в свое время Виктор Янукович перевел $750 тысяч на имя Манафорта со счета офшорной компании в Белизе.

- Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке, - подчеркнул Лещенко, сообщает "ТАСС".

Напомним, в марте текущего года суд приговорил бывшего главу штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта. к 7,5 годам тюрьмы. Он получил 3,5 года тюрьмы за незарегистрированную работу лоббистом, ранее он уже был приговорен к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что суд над Манафортом не выявил сговора с Россией. Ранее он и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента.

В Манафорта бросили российский флаг у здания суда.При этом протестующий кричал ему: "Предатель!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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