2019-05-23T16:24:22+03:00
Политика

Лавров пригласил главу белорусского МИДа на разговор

Руководители ведомств встретятся 27 мая
Григорий ЛЕОРДА
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глава МИД России Сергей Лавров.глава МИД России Сергей Лавров.Фото: REUTERS
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По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москву на переговоры прилетит его белорусский коллега - Владимир Макей. Встреча состоится в будущий понедельник, 27 мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран", - приводит слова дипломата ТАСС.

Возможно, темой разговора станут поставки казахской нефти в Белоруссию. Начальные договоренности об этом уже есть у двух стран, но соглашение должно быть завизировано Россией, так как поставки сырья будут осуществляться по нашей территории.

На данный момент Казахстан не видит никак проблем в поставках нефтепродуктов в республику. Соответствующее заявление сделал посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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