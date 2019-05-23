"Тупой как бревно": Трамп разнес Тиллерсона в Twitter за подробности его первой встречи с Путиным
Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон получил нагоняй от президента страныДональда Трампа. Политику не понравился рассказ Тиллерсона о том, что Путин был лучше готов к их первой встрече. Она состоялась в 2017 году на полях саммита G-20 в Гамбурге. Трампа так задела эта история, что он не поскупился на слова и разнес оппонента в Twitter.
"Рекс Тиллерсон - тупой как бревно, некомпетентный и совершенно не подходящий для поста госсекретаря - выдумал историю (он уже уволен) о том, что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге. Не думаю, что Путин с этим согласится. Посмотрите, что делают США!" - написал президент США в социальной сети.
Со слов бывшего госсекретаря, Путин поставил президента Соединенных Штатов в довольно невыгодное положение. Так, например, в Белом доме рассчитывали, что встреча будет довольно короткой, но она переросла в полноценные переговоры по проблемам мирового масштаба и заняла целых два часа.
Встреча Путина и Трампа началась в президентском дворце в Хельсинки.
ИСТОЧНИК KP.RU