"Тупой как бревно": Трамп разнес Тиллерсона в Twitter за подробности его первой встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-23T16:45:45+03:00

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Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон получил нагоняй от президента страныДональда Трампа. Политику не понравился рассказ Тиллерсона о том, что Путин был лучше готов к их первой встрече. Она состоялась в 2017 году на полях саммита G-20 в Гамбурге. Трампа так задела эта история, что он не поскупился на слова и разнес оппонента в Twitter.

"Рекс Тиллерсон - тупой как бревно, некомпетентный и совершенно не подходящий для поста госсекретаря - выдумал историю (он уже уволен) о том, что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге. Не думаю, что Путин с этим согласится. Посмотрите, что делают США!" - написал президент США в социальной сети.

Со слов бывшего госсекретаря, Путин поставил президента Соединенных Штатов в довольно невыгодное положение. Так, например, в Белом доме рассчитывали, что встреча будет довольно короткой, но она переросла в полноценные переговоры по проблемам мирового масштаба и заняла целых два часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/660404" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Трампа началась в президентском дворце в Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU