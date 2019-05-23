Адвокат: наркотики нашли в квартире тещи Абызова
Пакетик с наркотиками нашли в квартире тещи экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызов, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов. Соответствующие заявление сделал адвокат подсудимого, пояснив, что данная квартира записана на экс-министра.
При этом теща Абызова сообщила РИА Новости, что в найденных пакетиках были не наркотики, а «лечебное вещество».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, следствие нашло в квартире Абызова наркотики и по данному факту было возбужденно уголовное дело.
Напомним, экс-министру и пяти его подельникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества. 17 мая Следственный комитет направил ходатайство с требованием продлить арест Абызова на два месяца. Рассмотрение данного вопроса состоится в четверг, 23 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU