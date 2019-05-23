2019-05-23T17:03:46+03:00
Общество

Адвокат: наркотики нашли в квартире тещи Абызова

Ранее следствие обнаружило наркотические вещества в квартире, записанной на экс-министра
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Адвокат: наркотики нашли в квартире тещи АбызоваАдвокат: наркотики нашли в квартире тещи АбызоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пакетик с наркотиками нашли в квартире тещи экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызов, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов. Соответствующие заявление сделал адвокат подсудимого, пояснив, что данная квартира записана на экс-министра.

При этом теща Абызова сообщила РИА Новости, что в найденных пакетиках были не наркотики, а «лечебное вещество».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, следствие нашло в квартире Абызова наркотики и по данному факту было возбужденно уголовное дело.

Напомним, экс-министру и пяти его подельникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества. 17 мая Следственный комитет направил ходатайство с требованием продлить арест Абызова на два месяца. Рассмотрение данного вопроса состоится в четверг, 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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