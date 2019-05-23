Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-23T17:25:44+03:00

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В прошлом году погибли 408 сотрудников Министерства внутренних дел России. Соответствующие заявление сделал замглавы МВД Игорь Зубов, приведя статистику по выплатам компенсаций в 2018 году, размер которых превысил 1,5 миллиарда рублей.

«В случае гибели сотрудника МВД РФ сумма выплаты составляет 3 миллиона 843 тысячи рублей. В 2018 году был выплачен 1 миллиард 568 миллионов рублей», - сказал он, выступая в Государственной думе, отметив, что число получивших увечья сотрудников ведомства превышает 510 человек.

Он также сообщил, что единовременные пособия при получении увечья составляют 2 миллиона 562 тысячи рублей, а всего за прошлый году был выплачен 1 миллиард 314,4 миллиона рублей

Как писал сайт kp.ru, ранее Игорь Зубов отметил лидирующие позиции Белгородской области по уровню доверия населения к полиции, которые регион занимает уже не первый год.

ИСТОЧНИК KP.RU