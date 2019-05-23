Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-23T17:48:16+03:00

Ранее Трамп отметил, что в стране необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос об обеспечении безопасности на сирийско-турецкой границе должен решаться с учетом соблюдения суверенитета Сирии.

- Любые действия, нарушающие эти принципы, не могут стать базой для прочной и долгосрочной стабилизации ситуации в этом государстве, - подчеркнула Мария Захарова, сообщает "РИА-Новости".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов. При условии, если США не выведут их оттуда.

При этом американский глава Дональд Трамп заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, которая будет прилегать к границе с Турцией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Сети появились видеокадры перехвата ракет над Дамаском системой ПВО Сирии. Ночью с 17 на 18 мая сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетный удар по столичным пригородам.

ИСТОЧНИК KP.RU