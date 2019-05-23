В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-23T18:24:01+03:00

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Из-за подозрительного предмета в Лондоне закрыли центральную правительственную улицу Уайтхолл.

Ее полностью перекрыли для движения пешеходов и машин. На место инцидента прибыли экстренные службы города. Предмет был найден в одном из зданий.

При этом после проверки в полиции рассказали, что обнаруженный предмет угрозы не представлял. Сотрудники правоохранительных органов пообещали снять оцепление в ближайшее время, сообщается в пресс-службе полиции британской столицы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года взрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне. В Скотланд-Ярде не исключают, что бомбы могли оказаться и на других транспортных узлах города. Во всех трех случаях взрывчатка находилась в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.

ИСТОЧНИК KP.RU