В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета
Из-за подозрительного предмета в Лондоне закрыли центральную правительственную улицу Уайтхолл.
Ее полностью перекрыли для движения пешеходов и машин. На место инцидента прибыли экстренные службы города. Предмет был найден в одном из зданий.
При этом после проверки в полиции рассказали, что обнаруженный предмет угрозы не представлял. Сотрудники правоохранительных органов пообещали снять оцепление в ближайшее время, сообщается в пресс-службе полиции британской столицы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года взрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне. В Скотланд-Ярде не исключают, что бомбы могли оказаться и на других транспортных узлах города. Во всех трех случаях взрывчатка находилась в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.
ИСТОЧНИК KP.RU