СЕГОДНЯ 19:09 2019-05-23T19:09:36+03:00

Мария Захарова заявила, что сейчас созданы благоприятные условия для наращивания всего комплекса отношений с южноафриканским регионом

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После вступления в силу соглашения об условиях отказа от визы между Россией и Суринамом, для россиян стали безвизовыми поездки во все 12 государств Южной Африки. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что теперь созданы «благоприятные условия для наращивания всего комплекса отношений с этим регионом».

«13 мая вступило в силу соглашение между правительством РФ и правительством Республики Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер - отныне все пространство Южной Америки, а в него ходит 12 государств, является безвизовым для россиян», - сказала Захарова на брифинге в четверг, 23 мая.

Напомним, накануне, председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Вьетнам Нгуен Суан Фуком поддержал идею о введение безвизового режима между странами, отметив, что российская сторона должна рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для вьетнамских туристов в приоритетном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU