2019-05-23T19:01:31+03:00
Политика

Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентом

Сенатор напомнил о роли президента Голобородько в сериале "Слуга народа", которую исполнил лидер Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентомПушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентомФото: REUTERS
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Владимир Зеленский не готов быть президентом Украины.

Также сенатор напомнил о роли президента Голобородько в сериале "Слуга народа", которую исполнил украинский лидер. Персонаж на первой пресс-конференции в роли главы страны признается журналистам, что не готов.

- Вот и сейчас Зеленский пока не готов, - подчеркнул Пушков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что петиция за отставку Владимира Зеленского набрала необходимое число голосов, 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины. Петиция с требованием ухода в отставку главы Украины появилась в минувшую среду, 22 мая, на второй день после инаугурации Владимира Зеленского. Украинцы заявили, что "персона" бывшего шоумена не объединяет большинство жителей страны.

Зеленский публично назвал Россию агрессором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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