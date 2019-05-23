Помпео: проблемы США в отношениях с Ираном не влияют на рынок нефти

СЕГОДНЯ 19:10 2019-05-23T19:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Цены на нефть намного ниже тех, которые прогнозировали после начала кампании давления Вашингтона на Иран, а Соединенные Штаты сохранят данную ситуацию на рынке нефти. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, подчеркнув, что Штаты «по-прежнему находимся в состоянии повышенной боеготовности».

«Я помню, что, когда мы только начинали кампанию давления на Иран, высказывались предположения по поводу того, что цена нефти может взлететь до, например, $150 за баррель, но сейчас цена на нефть намного ниже», - сказал Помпео и отметил что Вашингтон уверен в том, что Соединенные Штаты приняли необходимые усилия для того, чтобы на рынке было достаточное количество нефти. «Уверены в том, что можем сохранить нынешнюю ситуацию», - добавил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Тегераном, но только если там будут готовы к обсуждению, а глава Пентагона заявил, что США не собираются воевать с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU