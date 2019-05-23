2019-05-23T20:34:15+03:00
Происшествия

В Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области

В ФСБ сообщили, что на сегодняшний день установлены пять участников, причастных к преступлению [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской областиВ Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Москве задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов. Его подозревают в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году.

В Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области.

Ранее правоохранители установили причастность преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, к покушению на должностное лицо.

Сотрудники ФСБ также сообщили, что на сегодняшний день установлены пять участников, причастных к преступлению, три из них были задержаны в 2017 году, сообщает "РИА-Новости".

При этом один из них скрылся в США, где отбывает наказание за преступление, совершенное на американской территории.

Напомним, главной целью покушения было устрашение главы региона за его действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Объект находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Евгению Ремезову коммерческих структур.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года ФСБ задержала боевика по фамилии Пирожок. Следствием было установлено, что украинский радикал создал в Московском регионе отряд «Хорти» с целью ведения партизанской войны против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Герман Греф снова станет главой Сбербанка
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном
В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева