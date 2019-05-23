23 Май 20:22 2019-05-23T20:34:15+03:00

В Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ФСБ сообщили, что на сегодняшний день установлены пять участников, причастных к преступлению [видео]

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Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Москве задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов. Его подозревают в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году.

В Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области.

Ранее правоохранители установили причастность преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, к покушению на должностное лицо.

Сотрудники ФСБ также сообщили, что на сегодняшний день установлены пять участников, причастных к преступлению, три из них были задержаны в 2017 году, сообщает "РИА-Новости".

При этом один из них скрылся в США, где отбывает наказание за преступление, совершенное на американской территории.

Напомним, главной целью покушения было устрашение главы региона за его действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Объект находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Евгению Ремезову коммерческих структур.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года ФСБ задержала боевика по фамилии Пирожок. Следствием было установлено, что украинский радикал создал в Московском регионе отряд «Хорти» с целью ведения партизанской войны против России.

ИСТОЧНИК KP.RU