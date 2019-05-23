СЕГОДНЯ 20:47 2019-05-23T20:47:44+03:00

Захарова высказала недовольство по поводу запрета на исполнение "Темной ночи" в Гданьске Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет на исполнение в Гданьском музее Второй мировой войны песни "Темная ночь" говорит о попытке дегуманизации Советской армии.

- Инцидент в Гданьском музее - это очередной эпизод политики польских властей, направленный уже не столько на осквернение памяти, сколько, на дегуманизацию шести сотен тысяч красноармейцев, - подчеркнула Захарова.

По ее мнению, подобное решение носит оскорбительный характер, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в субботу, 18 мая, во время "Европейской ночи музеев" глава музея Второй мировой войны прервал выступление музыкантов, когда те исполняли композицию "Темная ночь". Навроцки назвал ее "большевистской" и заявил о неуместности и абсурдности ее исполнения в стенах музея.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что польский музыкальный театр спел «Темную ночь» для запретившего ее директора музея Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU