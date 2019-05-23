В МИД РФ прокомментировали причину отказа в визе Виктории Нуланд

СЕГОДНЯ 22:42 2019-05-23T22:47:49+03:00

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В российском МИД объяснили причину отказа в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Дело в том, что женщина находится в российских черных списках.

- Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки, - подчеркнули в ведомстве.

К слову, Россия не публиковала перечень лиц, которые внесены в черные списки. Ранее в американской визе было отказано, в том числе, бывшему послу США в Росси Майклу Макфол, сообщает "ТАСС".

Напомним, ранее экс-помощнику госсекретаря США было отказано в получении российской визы. Она запросила для участия в закрытой международной конференции, организованной в частности Российским советом по международным делам (РСМД).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД России пообещал «практический ответ» на новые санкции США и Канады. В российском министерстве выразили сожаление, что эти страны продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение отношений с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU