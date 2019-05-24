2019-05-24T00:13:00+03:00
Политика

Глава МИД Ирана: США своими санкциями угрожают мировому порядку

Джавад Зариф призвал мировое сообщество противодействовать американскому произволу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф: США закон не писанМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф: США закон не писанФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в пятницу прибывший на переговоры в Пакистан, призвал мировое сообщество противодействовать санкциям США, которые, как он считает, угрожают мировому порядку.

«Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок. Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении», - сказал иранский дипломат.

Он отметил, что американские ограничения направлены не только против Ирана, но и против других стран, в частности – против Китая.

«Если мировое сообщество позволит этому продолжаться, порядок международных отношений окажется во власти тех, кому закон не писан», - подчеркнул Джавад Зариф.

Глава МИД Ирана также указал, что в регионе складывается опасная ситуация, и заявил о необходимости консультаций по этой проблеме с соседними государствами, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, и без того непростые американо-иранские отношения обострились после заявления госсекретаря Майкла Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям.

А в среду, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, касающихся секторов экономики Ирана, которые связаны с производством металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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