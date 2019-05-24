Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»

СЕГОДНЯ 01:44 2019-05-24T01:52:14+03:00

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко убеждена, что Украине нужна сильная армия, а не референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Россией, который предложил провести новый президент Незалежной Владимир Зеленский. Такое мнение она высказала в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Референдум – это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке (Украины). Референдум недопустим!» - заявила бывший украинский премьер.

По словам Юлии Тимошенко, на сегодняшний день Украине нужно продолжать укреплять армию, а также убедить международное сообщество ужесточить санкции против России и «немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций». При этом она отметила, что предыдущие киевские власти пять лет «бездарно» вели переговоры.

«Сегодня нам надо не говорить о референдумах – они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы Россия реально пошла на переговоры о мирном процессе», - подытожила Тимошенко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 мая Зеленский предложил провести в стране общенациональный референдум по вопросу о формате переговоров с Москвой. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что он был «неприятно удивлен» такими намерениями и назвал их «капитуляцией».

Накануне Зеленский заявил, что не намерен проводить переговоры с Москвой, тем не менее сообщил, что референдум будет проведен в самое ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710129" frameborder="0"></iframe> Украинцы - об инаугурации Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU