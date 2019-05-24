2019-05-24T02:35:24+03:00
Спорт

В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией

Встреча пройдет 25 мая, в тот же день за выход в финал сразятся сборные Канады и Чехии [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв американцев со счетом 4:3Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв американцев со счетом 4:3Фото: REUTERS
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Следующим соперником сборной России стала команда Финляндии. Именно с финнами будут сражаться наши хоккеисты в полуфинале Чемпионата мира – 2019 по хоккею, который проходит в эти дни в Словакии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 23 мая, в четвертьфинале мирового первенства в Братиславе наша команда победила сборную Соединенных Штатов со счетом 4:3 и вышла в 1/2 финала. Россияне встречались с американцами в первом поединке раунда плей-офф, игра была очень напряженной. «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию матча.

Позже финны в овертайме одолели шведских хоккеистов – действующих чемпионов мира, из встреча завершилась со счетом 5:4.

Полуфинальный матч ЧМ России с Финляндией состоится в субботу, 25 мая. В тот же день за выход в финал сразятся сборные Канады и Чехии. Финал Чемпионата мира по хоккею пройдет 26 мая.

Россия - США 4:3 видеообзор четвертьфинал чемпионата мира по хоккею 2019 23 мая 2019.Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - США 4:3

ИСТОЧНИК KP.RU

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