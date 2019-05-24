Адвокат: США обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации

СЕГОДНЯ 03:47 2019-05-24T03:54:12+03:00

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По сути, американские власти обвинили основателя известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что он публиковал правдивую информацию, считает адвокат австралийца Барри Поллак.

«Сегодня правительство предъявило обвинения Джулиану Ассанжу на основании закона о шпионаже за то, что он убеждал источники предоставлять ему правдивую информацию и публиковал эту информацию», - говорится в его заявлении, обнародованном телеканалом NBC.

Адвокат отметил, что предъявленные его подзащитному «беспрецедентные обвинения» демонстрируют серьезность угрозы уголовного преследования любого журналиста, который рискнет поведать широкой общественности правду «шагах, предпринятых правительством США».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 23 мая, американский Минюст заочно выдвинул против Джулиана Ассанжа обвинения еще по 17 пунктам. В частности, его обвиняют в шпионаже, публикациях секретной информации, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Если суд признает основателя WikiLeaks виновным по всем эпизодам «преступной деятельности», Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703775" frameborder="0"></iframe> 4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU