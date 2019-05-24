2019-05-24T05:01:17+03:00
Политика

Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки

В администрации президента Украины расценивают эту петицию как шутку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент Украины Владимир ЗеленскийНовый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Новый президент Украины Владимир Зеленский никак не собирается реагировать на петицию с требованием его отставки, несмотря на то, что она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Об этом сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан в эфире телеканала «1+1».

«Мы расцениваем эту петицию как шутку, может, даже смешную шутку», - сказал он.

Андрей Богдан добавил, что такие воззвания «не являются основанием для реагирования», а появляются они, потому что часть избирателей недовольна первыми шагами главы государства.

Однако команда Зеленского, по словам руководителя его администрации, «будет стараться» переубедить недовольных, «чтобы они стали нашими единомышленниками».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов. А уже через день, 22 мая, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием, чтобы он «немедленно» ушел в отставку.

Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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