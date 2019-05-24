«А чего она ожидала?»: Пушков прокомментировал отказ Нуланд в визе
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему заместителю госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
«Виктория Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России», - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он напомнил, что «не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций».
«Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» - заключил российский сенатор.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, американка собиралась приехать в Москву, чтобы 20 – 21 мая принять участие в закрытой международной конференции, организованной, в частности, Российским советом по международным делам (РСМД). Однако экс-помощнице госсекретаря США отказали в визе, потому что Нуланд находится в «черных списках», которые Россия составила в ответ на американские.
ИСТОЧНИК KP.RU