2019-05-24T05:35:59+03:00
Политика

«А чего она ожидала?»: Пушков прокомментировал отказ Нуланд в визе

Российский сенатор напомнил, что она совсем недавно призывала американский конгресс ужесточить санкции против России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория НуландБывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория НуландФото: REUTERS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему заместителю госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

«Виктория Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что «не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций».

«Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» - заключил российский сенатор.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, американка собиралась приехать в Москву, чтобы 20 – 21 мая принять участие в закрытой международной конференции, организованной, в частности, Российским советом по международным делам (РСМД). Однако экс-помощнице госсекретаря США отказали в визе, потому что Нуланд находится в «черных списках», которые Россия составила в ответ на американские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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