2019-05-24T06:40:49+03:00
В мире

Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника

Бобби Джо Лонга в 1985 году приговорили к высшей мере наказания за убийство восьми женщин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заключенный тюрьмы во Флориде Бобби Джо Лонг провел в камере смертников более 30 летЗаключенный тюрьмы во Флориде Бобби Джо Лонг провел в камере смертников более 30 летФото: REUTERS
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В американском штате Флорида казнили серийного убийцу и насильника Роберта Джо Лонга, который провел в камере смертников более 30 лет: в 1885 году он был приговорен к высшей мере наказания за убийство восьми и изнасилование около 40 женщин, передает агентство Reuters.

Преступник, которого журналисты называют «Бобби Джо Лонгом», изначально был арестован и приговорен к смертной казни за убийство одной девушки – 22-летней Мишель Симмс, однако позже он признался, что в 1984 году он убил еще семь и изнасиловал как минимум четыре десятка женщин. Точное число своих жертв «Бобби» не помнит.

Задержать маньяка удалось благодаря 17-летней Лизе Маквей, которой посчастливилось уйти от него живой. Издание уточняет, что приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.

К слову, как писал сайт kp.ru, осенью прошлого года в США впервые за последние пять лет казнили преступника на электрическом стуле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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