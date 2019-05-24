Москвичам рассказали, как себя вести, если нападут вороны

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-24T08:29:38+03:00

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В это время года, в мае – июне, городские серые вороны выводят птенцов и могут вести себя агрессивно, если им покажется, что человек угрожает их гнезду или потомству, которое только учится летать. Об этом предупредили жителей столицы в Мосприроды.

«Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что», - рассказали в пресс-службе учреждения.

Специалисты предостерегли: «не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, взрослые всегда за ними присматривают и защищают», напомнив, что ворона – птица достаточно крупная, с массивным клювом, а нападая, целится в голову, поэтому может быть опасна.

А в случае, если ворона на вас все же напала, в Мосприроды советуют не кричать и не делать резких движений, попытаться медленно отойти. Можно взять длинную палку и держать ее в вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.

«Серые вороны – заботливые родители, их не нужно винить за агрессию. Нужно отнестись с уважением к их родительскому инстинкту и разумно реагировать на их поведение. Если вы не представляете опасности для их птенцов, они спокойно будут наблюдать за вами со стороны», - приводит слова представителя природоохранного ведомства Москвы РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU