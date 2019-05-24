Самолюбивая бразильянка выйдет замуж за саму себя

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-24T09:47:03+03:00

На родине карнавала, как оказалось, живут самые самолюбивые люди. Фото: REUTERS

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Самолюбие 38-летней бразильянке достигло пика. Женщина так долго любовалась в свое отражение, что влюбилась в саму себя. В ближайшее воскресенье, 26 мая Жуссара Дутра Коту узаконит отношения сыграв свадьбу.

Церемония пройдет в городе Белу-Оризонти на востоке страны. Виновница обещает делиться важным моментом своей жизни в социальных сетях. К алтарю женщину подведет ее 21-летняя дочь, а обвенчает супругов ее подруга. Вместо обручального кольца бразильянка хочет скрепить свой союз татуировкой в виде женщины с крыльями бабочки. О подробностях события пишет издание Estado de Minas.

"Многие женщины мечтают выйти замуж, облаченные в свадебное платье, "сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе - самая искренняя любовь", - заявила Жуссара Дутра Коту.

Женщина не собирается хранить верность своей избраннице. Коту подчеркивает, что даже после свадьбы будет открыта для отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU