Посол США не приедет на Петербургский международный экономический форум

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-24T09:52:05+03:00

В посольстве США это объяснили тем, что американский инвестор Майкл Калви находится под стражей [видео]

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Представитель посольства США в России Андреа Калан сообщила в пятницу, 24 мая, что американский посол в РФ Джон Хантсман не будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 6-8 июня.

"Посол Хантсман не посетит Петербургский международный экономический форум в этом году, - приводит ТАСС ее слова. - Как он много раз говорил, для него трудно было бы принимать участие [в форуме] в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

При этом Калан добавила, что домашний арест и уголовное делопроизводство в отношении Калви якобы подрывают попытки создать стабильность, которая необходима для привлечения инвестиций.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с американским бизнесменом по тому же делу были задержаны еще пять человек, которых в тот же день и арестовали. 16 февраля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Калви. Позже мера пресечения была продолжена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702846" frameborder="0"></iframe> Суд продлил домашний арест основателя Майкла Калви.Ранее основателя фонда Baring Vostok освободили из СИЗО на три дня

ИСТОЧНИК KP.RU