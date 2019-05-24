Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко в Россию

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-24T10:10:12+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение генеральному прокурору Соединенных Штатов Уильяму Барру с просьбой "проявить добрую волю" и принять решение об экстрадиции в РФ летчика Константина Ярошенко.

"Обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Константина Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья", - говорится в обращении омбудсмена.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 28 мая 2010 года агенты Федерального бюро расследований задержали в Либерии летчика Константина Ярошенко. После он был доставлен в США, где его осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков из Южной Америки в штаты и приговорили к 20 годам тюрьмы. Ярошенко заключен в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси. Сам осужденный свою вину не признал.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в начале мая 2019 года сообщил, что Минюст США принял на рассмотрение направленный российской стороной запрос о возвращении на родину приговоренного к 20 годам заключения летчика.

ИСТОЧНИК KP.RU